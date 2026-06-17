Лавров ответил на планы Украины «сделать Крым островом»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал планы Украины «сделать Крым островом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Павла Зарубина.

По словам Лаврова, ему непонятно, как именно это возможно. Он также добавил, что Федоров «недавно в должности», поэтому ему нужно «освоиться».

«Он сказал, но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать, потому что он ссылался на беспилотники. На любой беспилотник есть противоядие, мы сейчас над этим самым активным образом работаем», — заявил он.

Ранее Федоров заявил о планах ВСУ «превратить Крым в остров» с помощью атак беспилотников.