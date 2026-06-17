Песков раскрыл, как Москва ответит на удар по автобусу в Брянской области

Россия продолжит спецоперацию в ответ на удар дрона по автобусу с детьми в Брянской области, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в среду, 17 июня, ВСУ нанесли удар по автобусу белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В салоне находились 44 человека, включая 28 детей.

При ударе погибла сопровождавшая несовершеннолетних женщина. Восемь человек, включая шестерых юных спортсменов, получили ранения. Состояние одного мужчины и двух детей тяжёлое, один ребенок находится в реанимации.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук отметил, что жизни детей, пострадавших при атаке ВСУ, ничего не угрожает, прогнозы медиков благоприятные.

Журналисты попросили представителя Кремля раскрыть, как Москва ответит на теракт со стороны ВСУ.

«Ответные действия — это продолжение специальной военной операции с тем, чтобы обезопасить нашу страну и наше население от таких террористических проявлений», — разъяснил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва решительно осуждает атаку украинских боевиков на автобус с юными спортсменами.

Генштаб ВСУ открестился от удара по автобусу с детьми

Дипломат подчеркнула, что Россия призывает международные организации, правительства, мировую общественность в целом решительно осудить этот теракт.