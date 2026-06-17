Путин: Россия и АСЕАН выступают за справедливое мироустройство

Президент России Владимир Путин заявил о единстве позиций Москвы и стран Юго-Восточной Азии по ключевым вопросам глобальной политики. По словам российского лидера, стороны совместно выступают за формирование справедливой системы международных отношений.

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Такие заявления глава государства сделал, выступая на торжественном приеме участников саммита Россия - АСЕАН в Казани.

Ключевой принцип - независимость и невмешательство. Как подчеркнул Путин, Россия и государства АСЕАН отстаивают принципы суверенного равенства государств и недопустимости вмешательства во внутренние дела.

Важен и собственный путь развития. Президент России уверен, что страны-участницы саммита уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира и следуют собственным моделям развития, не навязывая свои взгляды другим странам.

"В этом наша сила", - подчеркнул Путин.

В основе сотрудничества - историческая связь. Президент напомнил о роли СССР в поддержке народов региона и огромном вкладе в подготовку национальных кадров. Десятки тысяч специалистов из стран АСЕАН окончили российские (советские) вузы, и их знания приносят практическую пользу экономикам этих стран до сих пор, отметил Путин.

Он также заявил о тенденции на углубление партнерства. Сегодня РФ и страны ассоциации продолжают развивать традиции взаимовыгодного сотрудничества, работая над укреплением партнерских связей в различных сферах.