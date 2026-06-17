Путин: Россия и АСЕАН выступают за справедливое мироустройство
Президент России Владимир Путин заявил о единстве позиций Москвы и стран Юго-Восточной Азии по ключевым вопросам глобальной политики. По словам российского лидера, стороны совместно выступают за формирование справедливой системы международных отношений.
Такие заявления глава государства сделал, выступая на торжественном приеме участников саммита Россия - АСЕАН в Казани.
Ключевой принцип - независимость и невмешательство. Как подчеркнул Путин, Россия и государства АСЕАН отстаивают принципы суверенного равенства государств и недопустимости вмешательства во внутренние дела.
Важен и собственный путь развития. Президент России уверен, что страны-участницы саммита уважают национальную самобытность друг друга, признают культурно-цивилизационное разнообразие мира и следуют собственным моделям развития, не навязывая свои взгляды другим странам.
"В этом наша сила", - подчеркнул Путин.
В основе сотрудничества - историческая связь. Президент напомнил о роли СССР в поддержке народов региона и огромном вкладе в подготовку национальных кадров. Десятки тысяч специалистов из стран АСЕАН окончили российские (советские) вузы, и их знания приносят практическую пользу экономикам этих стран до сих пор, отметил Путин.
Он также заявил о тенденции на углубление партнерства. Сегодня РФ и страны ассоциации продолжают развивать традиции взаимовыгодного сотрудничества, работая над укреплением партнерских связей в различных сферах.