В Кремле отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал целенаправленным удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Его слова приводит RT.

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Представитель Кремля подчеркнул, что операторы дронов прекрасно видят, что атакуют. В данном случае, это был автобус, перевозивший мирное население, детей.

«Очевидно, что это еще один бесчеловечный террористический акт. Очевидно сейчас, даже до следствия, что это была целенаправленная атака», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва ответит на действия ВСУ продолжением специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для помощи раненым при атаке украинского дрона по автобусу с детьми.