Путин встретил глав делегаций саммита Россия — АСЕАН

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал глав делегаций — участников саммита Россия — АСЕАН в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония официальной встречи проходит в государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. После церемонии главы делегаций увидят небольшую концертную программу, а затем состоится торжественный прием от имени президента РФ.

До этого Путин заявил, что Россия и АСЕАН за 35 лет взаимодействия накопили большой опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее. Глава государства обратил внимание, что на форуме в Казани соберутся ведущие представители бизнес-сообществ России и государств, входящих в ассоциацию.

Саммит Россия — АСЕАН с участием 8,5 тыс. человек пройдет в Казани с 17 по 19 июня. На мероприятие приглашены 13 делегаций. В списке: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Восточный Тимор, Россия, секретариат АСЕАН.

Ранее стало известно, что саммит Россия — АСЕАН в Казани посетит премьер азиатского государства.