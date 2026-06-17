Мелони назвала важный критерий в выборе переговорщика от ЕС с Россией

Представитель от всего Европейского союза (ЕС) для возможных переговоров с Россией по вопросу Украины должен быть не из крупной, а средней по размеру страны объединения. Такое мнение выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает Reuters.

«На саммите ЕС я предложу назначить единого переговорщика от Евросоюза по Украине (...). Было бы очень сложно выдвинуть кого-то из одной из крупнейших европейских стран. На мой взгляд, предложение одного из таких кандидатов затруднит достижение соглашения, поэтому я бы обратилась к средним по размеру державам ЕС», — указала глава итальянского правительства.

По словам Мелони, «разрастание дипломатических групп в Европе может привести к путанице», поэтому необходимо найти одного человека, который будет представлять сообщество в возможных переговорах с Россией.

13 июня издание Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщило, что Мелони предложит президента Финляндии Александра Стубба в качестве переговорщика по Украине. В частности, по данным газеты, итальянский премьер заявила о «необходимости определить авторитетную фигуру, наделенную доверием и мандатом всех государств-членов».