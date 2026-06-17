Путин посетил храм и мечеть в казанском Кремле
Президент России Владимир Путин после прибытия в Казань посетил православный храм в казанском Кремле и мечеть, где пообщался с прихожанами.
Как сообщает пресс-служба президента, посещение состоялось перед началом двусторонних встреч на полях саммита РФ - АСЕАН.
Позже появилось видео со встречи у казанского Кремля. Жители города тепло приветствовали Путина аплодисментами.
Он пожал несколько рук и удалился от толпы встречающих с пожеланием - "Хорошего дня!"
Позже он пожал руки прибывшим из Мурманска, Екатеринбурга и, конечно, местным жителям.
"Очень красивый город", - отметил Путин в разговоре с одной из посетительниц Кремля.
И указал на главу Татарстана Рустама Минниханова: "Стараются коллеги, работают".
На видео, которое распространила пресс-служба президента, видно, как президент поцеловал икону в православном храме.
Позже в мечети, куда посетители зашли, сняв обувь, Минниханов провел Путину небольшую экскурсию, рассказав в том числе ряд деталей о Хадже - паломничестве в Мекку. Президент не угадал ответ на вопрос главы Татарстана, сколько мусульман собираются в этот период в одном месте. Путин предположил, что миллион, а оказалось - два с половиной.