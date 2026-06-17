Путин помог президенту Филиппин разобраться с синхронным переводом

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом - младшим помог ему на английском разобраться с оборудованием для синхронного перевода.

Когда делегации во главе с президентами располагались за столом для начала встречи, российский лидер, увидев, что филиппинский коллега испытывает сложности с оборудованием для синхронного перевода, помог ему разобраться.

Путин показал, как использовать переводчик и произнес по-английски "да", когда Маркос-младший разобрался с техникой и надел наушник "переводчика".