В Госдуме оценили идею Норкина подбрасывать наркотики приехавшим из США рэперам

Приезжающим из США в Россию с концертами рэперам нужно подбрасывать наркотики, чтобы использовать их в качестве обменного фонда для возвращения россиян из зарубежных тюрем. С такой инициативой выступил 15 июня ведущий программы «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин.

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В ходе шоу вице-президент Единого Координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Дмитрий Мельников заявил, что в российских тюрьмах содержится 12 граждан США, в то время как под стражей в Соединенных Штатах находятся свыше двух тысяч россиян. Телеведущий предложил своеобразный выход из ситуации.

— К нам в последнее время стали ездить рэперы. Почти 100 процентов из них это негры из США. Вы меня, конечно, простите (...) Черные рэперы всегда употребляют вещества. Давайте мы им подбросим наркотики (...) Мы сейчас боремся с преступной практикой государства по отношению к нашим гражданам. Значит, все средства хороши, — заявил Норкин.

В Госдуме об идее высказались негативно. Первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа заявил, что подобные высказывания неприемлемы.

— Не все прилично, не все допустимо. И ничто аморальное лично я не принимаю. Я человек верующий, и для меня это неприемлемо. Я не приемлю такие методы. Это некорректное высказывание, — заявил Чепа в интервью «Подъему».

Еще 15 августа прошлого года на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже мог быть поднят вопрос о взаимном обмене заключенными, что позволил бы российским гражданам, отбывающим наказание в США, вернуться на родину. Такое мнение выразил правозащитник, член Общественной палаты РФ, летчик Константин Ярошенко, который сам в прошлом был заключенным в США.