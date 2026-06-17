Россия осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области и призывает мировую общественность оценить преступные действия Киева.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского, который вопреки своим лицемерным заявлениям о якобы приверженности защите детей сознательно подвергает их опасности и без колебания, как это было в Старобельске, делает их мишенью спланированных ударов ВСУ», — сказала дипломат.

По ее словам, Москва призывает мировую общественность «дать честную оценку преступным деяниям» Киева и осудить этот террористический акт.

17 июня атаке украинского беспилотника на трассе А240 в Брянской области подвергся двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который следовал из Белоруссии по маршруту Гомель — Геленджик.

В транспортном средстве находились 44 человека, 28 из них — дети-спортсмены. В результате атаки БПЛА не выжила женщина, еще семь человек пострадали, среди которых пятеро — дети. Один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина на фоне неудач пытается втянуть в конфликт Белоруссию и всю Европу.