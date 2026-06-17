«Террористический акт»: Кремль отреагировал на кровавую атаку на детей

Киевский режим совершил террористический акт, целенаправленно атаковав с помощью беспилотника пассажирский автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично взял под контроль оказание помощи пострадавшим.

«Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», — передает РИА "Новости" слова Пескова.

Инцидент произошел на трассе в Брянской области: дети из Гомеля направлялись на отдых в Геленджик. По информации врио губернатора региона Егора Ковальчука, в результате попадания БПЛА самолетного типа погибла сопровождавшая команду женщина, являвшаяся супругой одного из тренеров. Шестеро человек, включая четверых несовершеннолетних, получили ранения. Пострадавшие были экстренно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь специалистами из России и Беларуси.