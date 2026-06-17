Председатель комитета Государственной думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что руководство Украины и его европейские союзники превратили убийства детей в инструмент достижения своих политических целей.

© Московский Комсомолец

Так он прокомментировал террористический удар ВСУ по автобусу с белорусской детской футбольной командой в Брянской области.

«Зеленский и его "группа поддержки" из числа европейских лидеров сегодня поставили на чудовищный поток убийства детей ради своих властных амбиций. Этому должен быть положен конец, а все виновные сурово наказаны», — заявил Леонид Слуцкий агентству ТАСС.

Атака произошла 17 июня: дрон ВСУ поразил автобус с юными спортсменами из Гомеля. В результате нападения погибла сопровождающая женщина. По данным министра здравоохранения Беларуси Александра Ходжаева, восемь человек, включая шестерых несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. Для оказания экстренной помощи пострадавшим в Брянск были направлены реанимационные бригады из Минска, а также специалисты Федерального центра медицины катастроф России.

Белорусский Минздрав сообщил о готовности эвакуировать раненых на родину с помощью вертолета медицинской службы, как только позволит их состояние. Следственные органы РФ продолжают работу на месте теракта, квалифицируя удар как целенаправленное военное преступление против беззащитных людей.