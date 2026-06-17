ФСБ и Минобороны дали добро на голосование в Донбассе и Новороссии

Центральная избирательная комиссия России совместно с Министерством обороны и ФСБ признали возможным проведение выборов депутатов Государственной думы в регионах Донбасса и Новороссии, несмотря на действующее там военное положение.

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Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что решение было принято после оперативных консультаций с силовыми ведомствами и главами субъектов.

«В своих официальных письменных позициях они единогласно высказались за то, что проведение выборов депутатов Госдумы на территории воссоединенных субъектов является возможным. Да, сложно. Но это запрос людей. И мы обязаны все вместе сделать все, что требуется», — заявила Элла Памфилова на заседании комиссии.

Глава ЦИК официально объявила о начале полномасштабной избирательной кампании по всей стране. По словам Памфиловой, принципиальная позиция государства заключается в обеспечении избирательных прав граждан даже в условиях серьезного внешнего давления.

«Россия даже в этих агрессивных внешнеполитических условиях решительно настроена выборы проводить», — подчеркнула председатель комиссии.

Выборы в Государственную думу VIII созыва назначены на 20 сентября. В ходе голосования будет распределено 450 депутатских мандатов: половина из них — по одномандатным округам, другая половина — по федеральному списку. Президент России Владимир Путин ранее охарактеризовал предстоящую кампанию как важнейшее внутриполитическое событие, определяющее вектор развития страны на ближайшие годы.