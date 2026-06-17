Запад продолжает усиливать давление на Россию. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» заявил политолог Леонид Крутаков, комментируя решение лидеров «Большой семерки» (G7) нарастить поставки вооружения Украине и усилить антироссийские санкции.

Как отметил политолог, таким образом президент США Дональд Трамп одобрил осложнение проведения специальной военной операции.

Все для того, чтобы раздавить Россию. «Раздавим Россию, потом и с Ираном можем разобраться. А там и Китай на очереди». То есть стратегия остается все той же. Ничего не меняется Леонид Крутаков политолог

Крутаков также заявил о невозможности заключить сделку с Соединенными Штатами.

«Это не является сделкой. Это новый мировой порядок, или господство США», — пояснил он.

По словам политолога, Запад сдерживает невозможность воевать на два фронта, поэтому Вашингтон стремится заключить мирное соглашение с Тегераном.

«Сломать Иран, как и Россию, не получилось. Поэтому надо заключить мир с Ираном, если получится, открыть рынок и Ормузский пролив, а там уже додавливать Россию», — заключил Крутаков.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите G7. По словам источников издания, американский президент призвал своих коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном и помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.