Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где 17–18 июня пройдет юбилейный саммит Россия — АСЕАН. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На мероприятии также будут присутствовать представители 11 государств, входящих в состав ассоциации: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

На первый день запланирован торжественный прием от имени российского лидера в честь прибывших глав делегаций. Он пройдет в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Помимо многосторонних дискуссий, Путин проведет множество двусторонних встреч. Первые из них стартуют уже 17 июня — в частности, с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом и султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, передает Telegram-канал Кремля.

До этого Филиппины также выступили с инициативой провести на саммите Россия — АСЕАН в Казани двустороннюю встречу президента страны Фердинанда Маркоса-младшего с Владимиром Путиным.

Недавно во Франции прошел саммит G7. Журналист Винсент Эрвуэ выразил мнение, что европейские лидеры закрепили за собой роль политических банкротов на этом мероприятии, опустившись до рекордно низких рейтингов в своих странах.