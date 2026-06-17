«Мочить их везде»: генерал пообещал ответ на обстрел автобуса с детьми

Председатель комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины на пассажирский автобус с детьми из Республики Беларусь в Брянской области.

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В беседе с изданием News.ru парламентарий призвал к немедленному расследованию преступления и потребовал ускорить выполнение задач специальной военной операции.

«В первую очередь, надо до конца разобраться в произошедшей атаке. Также нам просто надо делать вывод из всего этого: террористы останутся террористами, сомнений нет. Поэтому мочить их надо в сортирах, клозетах, отхожих местах, везде, где только можно. Также следует быстрее выполнять задачи специальной военной операции», — заявил Андрей Картаполов в беседе с изданием.

Ранее стало известно, что 17 июня на трассе А240 украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автобус, в котором 28 юных спортсменов из города Речицы следовали из Белоруссии на отдых в Геленджик. По информации Следственного комитета России, в результате теракта погибла сопровождающая женщина, еще шестеро пассажиров, включая четверых детей, получили ранения и были госпитализированы.

По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости назвала случившееся «очередным терактом Киева», отметив, что украинские формирования ведут целенаправленную охоту на мирных жителей, в том числе на несовершеннолетних. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.