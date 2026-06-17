Развертывание в Нидерландах экспериментального лагеря для военнопленных, рассчитанного на две тысячи человек, является подтверждением подготовки Европы к полномасштабному конфликту с Россией. Об этом в беседе с изданием News.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По словам парламентария, подобные действия свидетельствуют о том, что европейское военное руководство перешло от риторики к практическому планированию боевых действий.

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«Заявления генералов НАТО, в том числе голландца Вольфа, о тестировании лагерей для военнопленных из РФ подтверждают, что слова о конфликте с Москвой — это не просто пропагандистская уловка, а некое целеполагание. Они демонстрируют, что речь идет не просто о пропаганде, а о четком целевом планировании», — отметил Дмитрий Новиков в разговоре с изданием.

Парламентарий подчеркнул, что публичность этих заявлений является частью стратегии по подготовке западного общества к прямому противостоянию с Россией. Депутат напомнил, что ранее представители европейских стран уже официально заявляли о необходимости привести свои вооруженные силы в полную боеготовность к 2030 году.

Cтало известно о планах Гааги разместить лагеря для российских военнопленных

Экспериментальный проект лагеря был представлен генералом Командования оперативной поддержки Сухопутных войск Нидерландов Николь де Вольф в ходе учений в учебном центре Марнехёйзен. По данным издания Algemeen Dagblad, это первый опыт подобного строительства за последние тридцать лет. Для возведения инфраструктуры, рассчитанной на содержание двух тысяч человек, привлекаются гражданские подрядчики, специализирующиеся на создании площадок для массовых музыкальных фестивалей. Согласно плану, пленные будут размещаться в модульных бараках, а охрана периметра будет осуществляться при помощи систем видеонаблюдения и дронов. По словам генерала, создание таких условий направлено в том числе на психологическое воздействие, чтобы стимулировать солдат противника к добровольной сдаче в плен и сотрудничеству с разведкой.