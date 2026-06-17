Замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что возможная отставка Каи Каллас не ухудшит положение Владимира Зеленского, поскольку «суть антироссийской политики» Брюсселя не изменится. Об этом сообщает News.ru.

Financial Times ранее сообщила, что ЕС обсуждает масштабную реформу и ограничение автономии службы внешних связей, которой руководит Каллас. По данным газеты, в ЕС развернулась серьезная дискуссия о радикальной перестройке службы из-за ее неэффективности на фоне современных конфликтов. FT отмечала, что масла в огонь подливают и действия Каллас, которая зачастую высказывает личное мнение по ключевым вопросам (например, по отношениям ЕС и Китая) и выдвигает инициативы, не согласованные с правительствами стран блока.

По мнению Журавлева, очередная смена чиновников в Брюсселе не изменит генеральную линию ЕС. Каллас может уйти, но «системная русофобия» и безусловная поддержка Киева никуда не исчезнут, считает депутат.

«Необразованная и откровенно глупая Каллас выступила катализатором этого процесса [реформ - прим.ред.] - с ней просто отказываются общаться американские политики, а содержание аппарата обходится в гигантские для ЕС суммы», - подчеркнул Журавлев.

Он отметил, что разговоры об отставке Каллас связаны и с внутренними разногласиями в Брюсселе: глава европейской дипломатии конфликтует с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.