Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представленный Международным общественным трибуналом доклад содержит свидетельства о преступлениях против мирного населения в Димитрове и Покровском районе ДНР. По ее словам, собранные материалы будут использованы в качестве доказательной базы на российских и международных площадках.

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Выступая на пресс-конференции, Захарова сообщила, что в докладе приведены показания жителей, описывающие действия украинских военных в отношении гражданского населения. По ее словам, речь идет об атаках с применением беспилотников, обстрелах, поджогах жилых домов, случаях запугивания, избиений и грабежей.

Дипломат заявила, что свидетельства, собранные трибуналом, указывают на систематический характер этих действий. Она также отметила, что жители, чьи показания вошли в доклад, связывают произошедшее с этнической ненавистью.

Отдельно Захарова обратила внимание на содержащиеся в докладе сведения о предполагаемой практике поджогов жилых домов. По ее словам, эти данные также вошли в материалы расследования.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона намерена добиваться установления и привлечения к ответственности лиц, которые, по ее словам, могут быть причастны к описанным в докладе событиям. Она добавила, что Россия продолжит поддерживать работу Международного общественного трибунала.