В администрации президента США Дональда Трампа назревает внутренний конфликт из-за готовящегося к подписанию 19 июня меморандума о сделке с Ираном.

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Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков сообщил в своем аккаунте в Telegram, что глава государства потребовал от ключевых чиновников прекратить любую публичную критику готовящегося соглашения.

«Всем им, однако, предложено держать язык за зубами и не выносить свое мнение в публичную плоскость. Противники Трампа и так уже критикуют его за капитуляцию перед Ираном. Он очень не заинтересован в том, чтобы разногласия в его администрации вышли наружу», — написал Алексей Пушков.

По данным сенатора, основными оппонентами сделки внутри правительства выступают государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, а также директор Национальной разведки Джон Рэтклифф. Их позицию также разделяет сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов). Как отмечает Пушков, несмотря на то что указанные лица являются сторонниками жесткой линии в отношении Тегерана и выступают за наращивание военной поддержки Украины, они вынуждены подчиниться требованию президента США, который опасается репутационных потерь на фоне критики со стороны своих политических оппонентов.

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Ситуация вокруг сделки тесно связана с контролем над Ормузским проливом, который Иран фактически блокировал в ходе конфликта с США. По данным телеканала CNN, американское разведывательное сообщество признало наличие у Тегерана возможности перекрывать доступ к этому стратегическому узлу по своему желанию. В ночь на 15 июня стороны подтвердили завершение работы над меморандумом, после чего Дональд Трамп распорядился снять морскую блокаду. На текущий момент пролив частично открыт для судоходства, полное возобновление движения ожидается 19 июня.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.