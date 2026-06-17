Захарова оценила внешний вид и поведение Зеленского на саммите G7

На саммите "Большой семерки" президент Украины Владимир Зеленский пытался показать, что он является центром мироздания Запада. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я видела кадры их перемежевывания с Зеленским. Такое впечатление, что какие-то ритуалы просто совершаются. Нет другого сравнения. Он как будто должен был их всех в очередной раз замарать своими прикосновениями. Зачем он это делает? Понятно зачем. Как же не напомнить о себе? Это мы прекрасно понимаем", - сказала Захарова.

Отдельно она прокомментировала внешний вид президента Украины. По оценкам представителя МИД РФ, Зеленский приехал в "черном диктаторском костюмчике". По ее словам, это "непонятно что, пошитое в единичном экземпляре для Зеленского". Вся эта "маскарадность" нужна для того, чтобы показать, как Зеленский управляет "Большой семеркой", считает Захарова.

"Киевскому главарю было важно показать, что он – центр мироздания западного мира", – сказала она.

До этого Владимир Зеленский по итогам многосторонней встречи с лидерами G7 поблагодарил их за "сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру" и обозначил "приоритеты" для Киева: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.