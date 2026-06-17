Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что обещание Евросоюза принять Украину в свой состав является не более чем ложью и старой заезженной пластинкой.

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Так он прокомментировал сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии. По словам Константинова, у Украины нет будущего в Евросоюзе, а заявления о вступлении - это обман, который звучит уже не один десяток лет.

Украина согласилась выполнить все условия вступления в ЕС

Он подчеркнул, что Украина - глубоко больная территория, которую в ЕС никто не ждёт, а евроинтеграция лишь дурачит украинский народ обещаниями «европряников».

Константинов добавил, что этот процесс уже привёл к массовому бегству людей, появлению городов-призраков и росту кладбищ, и всё это происходит потому, что Владимиру Зеленскому важно продолжение военных действий ради удержания власти.

Ранее сообщалось, что на Западе пришли к неутешительным выводам из-за планов G7 по Украине.