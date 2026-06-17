Постпред Ульянов высмеял угрозы немецкого генерала Калининграду

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна и иронично назвал его «опытным германским генералом». Российский дипломат высказал свое мнение в социальной сети X.

«Он (Нойманн — примечание "Ленты.ру"), должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал Ульянов.

В России ответили на угрозу НАТО атаковать Калининград

Ранее Нойманн заявил, что в случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море.

Также командующий люфтваффе рассказал о готовности сразиться с Россией «уже сегодня ночью».