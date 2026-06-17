Пушков раскрыл один из страхов Евросоюза

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков в своём Telegram-канале заявил, что страны Европейского союза испытывают серьёзное беспокойство по поводу возможного исключения их из переговорного процесса по Украине.

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По его словам, европейцев тревожат три обстоятельства, в том числе и то, что президент США Дональд Трамп, как они опасаются, не желает видеть Евросоюз за столом переговоров с Россией. Кроме того, Пушков отметил, что в ЕС боятся, что Трамп не поддержит их позицию в отношении Москвы.

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Сенатор подчеркнул, что европейцы отчаянно добиваются участия в переговорах, чтобы продемонстрировать свой политический вес, однако их ультимативная позиция делает такое участие контрпродуктивным, поскольку с Россией нельзя говорить на языке ультиматумов.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины признал возмущение в обществе процессом мобилизации.