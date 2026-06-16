Захарова отреагировала на инцидент с фрегатом «Адмирал Григорович»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала в своем Telegram-канале инцидент в Ла-Манше, в ходе которого российский фрегат «Адмирал Григорович» при опасном сближении с британской яхтой произвел предупредительные выстрелы.

© МИД России

Пресс-служба Минобороны РФ рассказала во вторник, 16 июня, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш обнаружил яхту «Bright Future» под флагом Британии.

В ведомстве отметили, что британское судно следовало под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем. После сокращения дистанции до 150 м было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта сразу сменила курс и удалилась от фрегата.

В Минобороны Соединенного Королевства, в свою очередь, заявили о начале расследования ЧП с российским кораблем «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш.

«Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», — с юмором написала Захарова.

К своей публикации дипломат приложила скриншот карты, на которой отмечено посольство Великобритании, расположенное на Смоленской набережной реки Москвы.

Фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы в Ла-Манше

Военные эксперты сообщили ранее, что действия Москвы обусловлены рядом инцидентов с танкерами так называемого «теневого флота», захваченными военными моряками США, Британии, Франции.

По мнению аналитиков, пулеметная очередь «Адмирала Григоровича» дала британцам повод для широкой эскалации. Вместе с тем, добавили они, Лондон ограничился пустопорожними заявлениями, фактически, сделал вид, что не посчитал инцидент поводом для тех или иных жестких действий.