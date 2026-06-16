Посол прокомментировал новые санкции Канады против России

Посол России в Канаде Олег Степанов раскритиковал новые санкции Оттавы против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Степанова, новые канадские санкции являются «бессмысленным ритуальным жестом», который не повлияет на стратегический курс России. Он также заявил, что Москву «не впечатляют такие попытки прикрыть беспомощность» властей Канады.

«Прекрасно понимая, что киевский режим выдохся и движется к неизбежному поражению, кабинет Карни предпочитает маскировать собственную беспомощность предсказуемым пиар-представлением. В России подобное уже давно никого не впечатляет», — заявил он.

Напомним, что ранее Канада внесла в санкционные списки Московскую и Петербургскую биржи, а также еще около 30 российских организаций, 121 грузовое судно и семь физических лиц.

Ранее МИД России ответил на новые санкции Канады.