Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц ведут свои партии к краху из-за неспособности признавать собственные ошибки. На это указал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«И Мерц, и Стармер разрушают свои партии из-за своей неспособности признавать ошибки и исправлять провальный курс», — написал Дмитриев.

Дмитриев надеется на реалистичную позицию Европы по Украине

Таким образом он прокомментировал данные социального опроса, из которых следует, что немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заручилась поддержкой 29 процентов респондентов, в то время как рейтинг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов упал до 20 процентов.

Ранее сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила, что их партия готова возглавить процесс политических перемен в Германии.