МИД закрыл въезд в Россию 103 канадским гражданам

Москва приняла решение закрыть въезд на постоянной основе 103 канадцам в качестве ответной меры на действия Оттавы. Об этом сообщили в МИД России.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что это стало реакцией на антироссийские санкции канадского правительства.

«В порядке реакции на ковровые антироссийские санкции кабинета Марка Карни, безоглядно подхватившего антироссийский курс предшествовавшего ему режима Джастина Трюдо и продолжающего моральную, финансовую и военно-техническую поддержку неонацистских властей в Киеве, закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан», – говорится в заявлении на сайте министерства.

В ведомстве добавили, что деятельность этих лиц направлена на очернение России и конфискацию ее активов.

В министерстве иностранных дел отметили традиционно уважительное отношение к канадскому народу. При этом дипломаты осудили враждебную политику нынешней элиты Канады, разрушившей двусторонние отношения. В ведомстве пообещали продолжить расширение стоп-листа за счет лиц, вовлеченных в антироссийскую деятельность.

Ранее власти Канады внесли в новый санкционный список Московскую и Петербургскую биржи.

Официальный представитель МИД Мария Захарова допустила адекватный ответ на планы Оттавы по созданию военных беспилотников для нужд ВСУ.

Посол России в Канаде Олег Степанов пообещал политические и практические последствия для североамериканской страны из-за ее русофобского курса.