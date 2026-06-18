МИД России осудил курс Японии на ремилитаризацию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена политикой Токио, направленной на наращивание военной мощи.

«Курс Японии на ремилитаризацию явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России», – подчеркнула дипломат во время брифинга, передает РИА «Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что российская сторона регулярно указывает японским коллегам на пагубность выбранной линии поведения.

В мае Россия и Китай назвали политику Токио угрозой для региональной стабильности.

В апреле Захарова осудила развертывание японских дальнобойных ракетных комплексов.

В начале года глава МИД Сергей Лавров указал на открытые японские дискуссии о пересмотре неядерного статуса страны.