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МИД России осудил курс Японии на ремилитаризацию

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена политикой Токио, направленной на наращивание военной мощи.

МИД России осудил курс Японии на ремилитаризацию
© РИА Новости

«Курс Японии на ремилитаризацию явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России», – подчеркнула дипломат во время брифинга, передает РИА «Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что российская сторона регулярно указывает японским коллегам на пагубность выбранной линии поведения.

В мае Россия и Китай назвали политику Токио угрозой для региональной стабильности.

В апреле Захарова осудила развертывание японских дальнобойных ракетных комплексов.

В начале года глава МИД Сергей Лавров указал на открытые японские дискуссии о пересмотре неядерного статуса страны.