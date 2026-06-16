Раскрыто отношение Ельцина к желанию Севастополя войти в состав России в девяностые

Первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина в девяностые не интересовала тема Севастополя, его желание войти в состав России и состояние Черноморского флота (ЧФ). Это следует из поста, выложенного российским публицистом Егором Холмогоровым.

Автор публикации заявил, что брал интервью у адмирала Эдуарда Балтина, который командовал ЧФ с 1993 по 1996 годы, и тот вспомнил о разговоре с администрацией президента по перечисленным вопросам.

К годовщине выборов президента России 1996 года «Лента.ру» запускает спецпроект «Ельцин против всех». Он рассказывает о противоречивой предвыборной кампании основного кандидата Бориса Ельцина и главных итогах президентской гонки, которую вспоминают даже спустя 30 лет. В рамках спецпроекта «Лента.ру» собрала свидетельства участников событий и оценки той жесткой политической борьбы.

«Когда он позвонил Ельцину рассказать про положение флота и про стремление Севастополя в Россию, то трубку взял помощник и сообщил: "Президента эта тема не интересует"», — раскрыл отношение Ельцина к теме Севастополя Холмогоров.

Имя помощника, взявшего трубку вместо главы государства, в посте не называется.

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