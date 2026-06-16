В российском посольстве рассказали о помощи морякам с судна Fitburg

В посольстве России в Хельсинки рассказали о помощи российским морякам с судна Fitburg, которые оказались под запретом на выезд из Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.

© Посольство России в Финляндии

Напомним, что судно задержали в Финляндии еще в декабре 2025 года. Причиной задержания назвали повреждение подводного кабеля в Финском заливе. На борту оказалось восемь граждан России — трое из них до сих пор остаются в стране под запретом на выезд.

Как рассказали в посольстве, консульские сотрудники дипмиссии оказывают им содействие и наблюдают за соблюдением всех процессуальных прав. К таким правам относится предоставление морякам адвокатов и переводчиков. Кроме того, россияне получают помощь в решении бытовых вопросов.

«В настоящий момент члены экипажа судна проживают в одной из гостиниц в Хельсинки», — добавили в посольстве.

Ранее в Финляндии предъявили обвинения в повреждении коммуникационного кабеля двум членам экипажа сухогруза Fitburg.