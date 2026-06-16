Ушаков прокомментировал грядущую встречу Трампа и Зеленского

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал грядущую встречу главы Белого дома Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что Трамп и Зеленский должны провести переговоры на полях саммита «Большой семерки».

По словам Ушакова, России известно о том, что во Франции идет подготовка к этой встречи. Ушаков также добавил, что в Кремле не знают, получится ли участникам саммита убедить Трампа отойти от договоренностей, которые были достигнуты во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

«Нам известно, что президент США принимает участие в работе "семерки". Там состоятся различные контакты, в том числе известно, что он встретится и с лидером киевского режима тоже», — заявил Ушаков.

Ранее Трамп заявил, что встретился с Зеленским на саммите «Большой семерки» во Франции.