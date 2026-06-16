Европейские элиты, идущие по пути реваншизма, являются главной угрозой для стран Европы, которым в случае сохранения такой политики грозит крах и дробление. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя инициативу Еврокомиссии о запрете въезда в страны ЕС для участников специальной военной операции.

"Уверен, что сегодня не Россия, а помешанная на реваншизме так называемая европейская элита является главной угрозой Европе, ведущая ее к большому краху и последующему дроблению на десятки ничего не значащих "Эстоний", - сказал собеседник агентства.

Говоря об инициативе Еврокомиссии, Шеремет отметил, что фактически "черные списки" в Европе составляют спонсоры террористов. Предложения главы дипслужбы Евросоюза Кайи Каллас, по его словам, показывают тщательно скрываемую обратную сторону европейской лжедемократии, которая не имеет ничего общего с правами и свободами человека.

Еврокомиссия предлагает поименно включить в черный список всех российских участников специальной военной операции, чтобы запретить им въезд на территорию ЕС. Об инициативе заявила Каллас, добавив, что ЕС имеет разведданные о лицах, которые участвовали в спецоперации.