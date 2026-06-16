В Госдуме резко высказались о массовых протестах в Закарпатье

Протесты в Закарпатье, которые происходят на фоне релокации военного производства из прифронтовой зоны в ДНР, вызваны страхом населения за свою жизнь. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он отметил, что решение Киева о переносе военного производства является логичным шагом для сохранения мощностей и безопасности работников. Вместе с тем Журавлев отметил, что, по некоторым сведениям, на самом деле в Закарпатье приезжие специалисты получают отсрочку от мобилизации, тогда как местные жители такой брони не имеют.

«Это создает ощущение неравенства. Кроме того, превращение относительно спокойного Закарпатья в военно-промышленный хаб объективно повышает его уязвимость для ударов. Поэтому протесты объяснимы не только конкуренцией за бронь, но и страхом за свои дома», — заявил депутат.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские власти ускоряют эвакуацию наиболее важных предприятий из подконтрольных Киеву Дружковки и Славянска. В частности, готовится вывоз производственных мощностей Дружковского и Славянского машиностроительных заводов.