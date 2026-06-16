Лавров: Зеленский лишь "играет на публику, и еще на фортепиано"
Владимир Зеленский не занимается нормальной дипломатией, он лишь "играет на публику, и еще на фортепиано", отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Зеленский никому не посылает никаких внятных сигналов, он лишь занимается "мегафонной дипломатией".
"Он играет на публику, он привык играть на публику", - подчеркнул Лавров. "Ну и еще на фортепиано", - добавил министр, сделав таким образом отсылку к музыкальному номеру Зеленского, где тот "играл на фортепиано" без рук и со спущенными штанами.