Владимир Зеленский не занимается нормальной дипломатией, он лишь "играет на публику, и еще на фортепиано", отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Зеленский никому не посылает никаких внятных сигналов, он лишь занимается "мегафонной дипломатией".