Если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, передает РИА «Новости».

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», – подчеркнул дипломат.

По словам министра, вступление Киева в объединение будет использоваться силами, стремящимися милитаризировать Европу. Кроме того, глава российского ведомства обратил внимание на то, что администрация США демонстрирует охлаждение к европейским союзникам в вопросах обеспечения безопасности региона.

Вице-премьер Украины Тарас Качка подтвердил готовность Киева выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предрек неминуемый распад этого объединения в случае евроинтеграции украинского государства.

Лавров также рассказал о потере интереса Соединенных Штатов к поддержке киевского режима.