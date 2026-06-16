Лавров: Вступление Украины в Евросоюз приведет к его развалу
Если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, передает РИА «Новости».
«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», – подчеркнул дипломат.
По словам министра, вступление Киева в объединение будет использоваться силами, стремящимися милитаризировать Европу. Кроме того, глава российского ведомства обратил внимание на то, что администрация США демонстрирует охлаждение к европейским союзникам в вопросах обеспечения безопасности региона.
Вице-премьер Украины Тарас Качка подтвердил готовность Киева выполнить все условия для вступления в Евросоюз.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предрек неминуемый распад этого объединения в случае евроинтеграции украинского государства.
Лавров также рассказал о потере интереса Соединенных Штатов к поддержке киевского режима.