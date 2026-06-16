В Совфеде оценили проигрыш Украины в международном суде по Крыму

Украина, проиграв международный судебный процесс, лишилась даже возможности думать о том, чтобы забрать себе Крым. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне в МИД РФ заявили о том, что суд в Гааге вынес решение в пользу России по делу о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Черном и Азовском морях, которое длилось 10 лет.

Арбитраж, состоявший из представителей Алжира, Великобритании, Мексики, России и Кореи, отказал Украине в «компенсациях» и «репарациях» за использование природных ресурсов в акватории Крыма, демонтаже Крымского моста, а также признал статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод.

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По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, ранее у Запада «была надежда» рано или поздно отдать Крым Украине, чтобы сделать из нее «непотопляемый авианосец».

Однако, проиграв дело, Киев потерял возможность «даже думать» о том, что Крым будет в составе Украины, а также потерял Азовское море, заметил он.

«Киев потерял водоемы именно потому, что относился к крымскому народу как к чужим людям. Он не занимался развитием региона и объектов, которые относятся к Керчи, Черному морю и так далее», — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России, а также поздравил всех юристов и адвокатов, которые работали по этому делу.