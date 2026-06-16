Лавров: Россия ценит готовность Турции к посредничеству по Украине

Москва высоко ценит заинтересованность Анкары содействовать урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Открывая переговоры, Лавров отметил, что Россия ценит стремление Турции содействовать поиску путей долгосрочного урегулирования на Украине.

"Ценим искреннюю заинтересованность наших турецких друзей содействовать поиску справедливого, устойчивого, долгосрочного урегулирования ситуации вокруг Украины", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД РФ также напомнил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают регулярный диалог.

"Президенты наших стран регулярно общаются. Конечно же, другие направления нашего сотрудничества тоже имеют важное значение, включая межпарламентские связи", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, в свою очередь, подтвердил готовность Анкары выступить посредником в украинском урегулировании или предоставить площадку для переговоров.

"Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее. Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку", - заверил Фидан.

Помимо украинского кризиса, стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений. Лавров отметил, что торгово-экономические связи между Россией и Турцией продолжают развиваться.

"Рассчитываем, что до конца года состоится уже 20-е заседание смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - добавил глава МИД РФ.

Фидан, в свою очередь, обратил внимание на то, что отношения между Анкарой и Москвой продолжают укрепляться и выходят на уровень институционализации.

"Отношения между Россией и Турцией продолжают развиваться и укрепляться в направлениях, которые определили лидеры наших стран", - отметил он.

Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.