Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала признание британским судом двух выходцев с Украины виновными в поджоге дома и автомобиля премьер-министра Кира Стармера.

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Захарова указала, что украинцы совершают преступления по всей Европе и по всему миру, "с гордостью отчитываясь об актах экстремизма".

Дипломат предложила угадать, кто виноват в произошедшем с точки зрения британских журналистов. Их она сравнила с уже ставшими притчей во языцех британскими учеными, которые "внезапно выяснили, что они не ученые, а пациенты психбольницы".

Среди "вариантов" для поиска виноватых британской прессе Захарова предложила:

поджигателей-украинцев, непонятно, как оказавшихся в Англии и жирующих на деньги британских налогоплательщиков.

агентов 007 его королевского величества, не сумевших, а, может, и специально не увидевших, кем кишит диаспора "украинских беженцев".

Россию, российских дипломатов и студентов-международников, которые якобы управляли "деятелями из первых двух пунктов".

"Правильный ответ: салат-латук - гроза британских премьеров, одолевший Лиз Трасс", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Это отсылка к бывшему премьеру Британии, в отношении которой пресса предполагала, что она недолго продержится у власти.

Журнал The Economist в шутку предсказал, что срок ее полномочий будет сравним со "сроком годности салата-латука". Газета Daily Star запустила прямую трансляцию обычного кочана салата рядом с фотографией премьера, чтобы зрители наблюдали, кто продержится дольше. Победил салат. Трасс объявила о своей отставке всего через 49 дней после назначения. Латук к этому моменту еще не завял.

Ранее лондонский суд признал двух украинцев виновными в поджоге дома и автомобиля премьера Кира Стармера. Обвиняемые - 22-летний гражданин Украины Роман Лавринович и 27-летний выходец с Украины, гражданин Румынии Станислав Карпюк. По данным следствия, украинцы подожгли частный дом Стармера в районе Кентиш-таун и квартиру в районе Ислингтон. Также был подожжен автомобиль премьера Toyota RAV4.