В России высказались о роли Европы в переговорах по Украине

Россия может вести переговоры по поводу конфликта на Украине без посредников и только с Киевом, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что европейские страны боятся, что президент США Дональд Трамп вновь отодвинет их на второй план, лишив возможности участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, возможный визит спецпосланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву является «еще одним поводом для тревоги европейцев».

Депутат отметила, что Россия согласилась на посредничество Трампа по той причине, что он предоставил для этого весомые аргументы, которые были приняты президентом Владимиром Путиным в Анкоридже. При этом Европе обидно, что они не могут влиять на ситуацию и они хотят быть в переговорном процессе, объяснила парламентарий.

«Но не могут же все президенты всех государств Евросоюза участвовать в этих переговорах. Значит, кто-то будет уполномоченный. А кто же эта историческая личность у них? Каждый из них комментирует свое и хочет быть главным. И почему они там должны быть вообще? Это не их конфликт», — сказала Журова.

Ранее Трамп заявил, что теперь США намерены сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине после достижения соглашения с Ираном. Это станет возможным после того, как США завершили выработку меморандума о взаимопонимании с Ираном, направленного на прекращение боевых действий, отметил он.