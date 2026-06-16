Дмитриев заявил, что европейцы пытаются сорвать мирные переговоры по Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в своем аккаунте в соцсети X, что Евросоюз (ЕС) и Еврокомиссия (ЕК) пытаются сорвать мирные переговоры по Украине.

«Ядовитые пилюли» ЕС/ЕК, призванные сорвать мирные переговоры, слишком очевидны и задерживают мир, навязывая устаревшие, нереалистичные решения», — поделился Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты Politico, в которой говорится, что союзники Киева сделают все возможное, чтобы убедить президента США Дональда Трампа, что жесткая позиция против Москвы является самым верным способом положить конец конфликту.

Накануне Трамп заявил, что США займутся урегулированием конфликта на Украине после завершения войны с Ираном.

За день до этого политик пообщался по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят критическую для Киева ситуацию в зоне СВО. По словам помощника Путина по международным делам Юрия Ушакова, Трамп рассказал о том, что в случае окончания конфликта откроются новые перспективы в отношениях Вашингтона и Москвы.