В Кремле ответили на приглашение Путина Зеленским на саммит G7

Президент России Владимир Путин не получал приглашение на саммит G7.

Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на сообщения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский предлагал встретиться с Путиным на полях мероприятия, передает ТАСС.

«Конечно же, не было», — так Песков ответил на вопрос, получал ли российский лидер приглашение по официальным каналам.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Зеленского не раз приглашали в Москву на переговоры. По словам Пескова, такой шаг продемонстрировал бы серьезный и ответственный настрой украинского лидера.

Киев допустил встречу Путина с Зеленским на саммите G7 во Франции

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на саммите G7 («Большой семерки»), который пройдет 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и ЕС.