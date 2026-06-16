Для Украины Киево-Печерская лавра не является святыней, поэтому Киев не имеет права делать заявления о «русских безбожниках и сатанистах», которые якобы нанесли удар по древнему монастырю. Об этом заявил депутат Московской городской думы (МГД), журналист Андрей Медведев.

Публицист напомнил, что украинцы выносили мощи святых из лавры на улицу, проводили в трапезной монастыря кулинарные конкурсы и устраивали в ней потасовки после того, как комплекс лавры передали от Украинской православной церкви к получившей независимость от Московского патриархата Православной церкви Украины.

«Поэтому нынешние крики о храме, "обстрелянном русней" выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре, решили обеспокоиться после попадания ракеты», — резко высказался о ситуации с лаврой на фоне пожара Медведев.

Ранее сообщалось, что пожар в Киево-Печерской лавре произошел из-за удара ракеты Patriot.