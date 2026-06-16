Медведев сделал жесткое заявление по поводу украинского конфликта

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём канале «Макс» прокомментировал недавнее решение третейского суда в Гааге, которое подтвердило права России как прибрежного государства в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. По его словам, киевский режим «плевал на международное право и международные суды» и понимает только «язык силы». В связи с этим Медведев призвал продолжать военное давление на Украину, не ограничиваясь дипломатическими победами. Подробности передает ТАСС.

Зампред Совбеза подчеркнул, что России необходимо и дальше «громить вооружённые силы Украины», уничтожать украинский флот, включая морские беспилотники, а также торговые суда, перевозящие военные грузы. При этом он предложил исходить из предположения, что все украинские суда задействованы в военных перевозках. Это заявление прозвучало на фоне решения Гаагского арбитража, который единогласно встал на сторону России в десятилетнем споре с Украиной о правах на акватории вокруг Крыма.

Напомним, Постоянная палата третейского суда в Гааге огласила окончательное решение по делу, длившемуся 10 лет. Арбитраж в составе представителей Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея отклонил все претензии Киева, подтвердив суверенитет РФ над морскими пространствами у побережья Крымского полуострова. В МИД России назвали это решение «убедительной победой», имеющей крупное геополитическое значение.

Однако Медведев, комментируя эту юридическую победу, сделал акцент на том, что она не должна ослаблять военные усилия. Он отметил, что Украина и её западные союзники не намерены соблюдать международные нормы, поэтому единственным аргументом в диалоге с Киевом остаётся военная сила. Его риторика указывает на то, что Москва не намерена менять тактику на поле боя даже после благоприятного для неё судебного вердикта.