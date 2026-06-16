Международный суд впервые признал права России на прибрежные воды рядом с Крымом, Керченский пролив и Азовское море, что имеет огромное значение для будущего страны, отметил председатель Совбеза РФ Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге.

Политик подчеркнул в своем канале на платформе Max, что этот вердикт определяет суверенитет государства в обновленных границах.

«Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение», – написал председатель партии «Единая Россия».

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщил об убедительной победе в международном арбитраже по делу о правах прибрежного государства.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова прокомментировала решение суда.

Юрист Алексей Исполинов заявил о тщательной подготовке российских аргументов по принадлежности Азовского моря.