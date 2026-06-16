В Госдуме связали сообщения о Киево-Печерской лавре с попыткой повлиять на Запад

Глава киевского режима использует ситуацию вокруг пожара в Киево-Печерской лавре для информационного эффекта и формирования образа России как стороны, наносящей удары по историческим объектам. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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По словам парламентария, заявления об атаке на лавру направлены прежде всего на западную аудиторию. Он назвал подобные сообщения попыткой представить Россию стороной, которая якобы наносит удары по историческим памятникам.

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Чепа также заявил, что на траекторию ракеты могут влиять средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. По его мнению, продолжающийся конфликт способен приводить к серьезным последствиям.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. В ведомстве заявили, что одной из возможных причин нештатной работы системы могла стать передача Вооруженным силам Украины вооружения с истекшим сроком годности.