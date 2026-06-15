Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия «получила свою Гаагу». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Таким образом она прокомментировала победу России над Украиной в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Это разбирательство длилось 10 лет.

«Нам обещали "Гаагу" — мы ее получили», — написала она.

Ранее Захарова предложила Польше «позориться до конца».