Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев дал жёсткую оценку текущей ситуации в Европе. По его словам, у европейских стран есть два пути: либо в них появятся прагматично мыслящие политики, готовые к конструктивному диалогу, либо регион придёт к катастрофе. При этом он подчеркнул, что пока события развиваются именно по второму, негативному сценарию, передает слова политика

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РИА Новости.

В качестве конкретного примера деструктивного поведения Патрушев привёл заявления литовского руководства в адрес Калининградской области.

«Может быть, я выражусь несколько грубо, но когда я вижу, как прибалтийские мыши дергают за усы кота с ядерными когтями, то у меня создается именно такое впечатление», — заявил он, комментируя угрозы Вильнюса в отношении российского эксклава.

Поводом для столь резких высказываний послужило заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, сделанное 18 мая. Литовский министр заявил, что необходимо продемонстрировать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и сообщил о наличии у альянса средств для удара по военной инфраструктуре РФ в этом регионе. Эти слова вызвали острую реакцию в Москве.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя риторику литовского министра, заявил, что у РФ есть все средства, чтобы «сровнять с землей» тех, кто попытается уничтожить российские базы ПВО в Калининградской области. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь назвал призыв Литвы атаковать Калининград заявлением «на грани безумия», подчеркнув его опасность и безответственность.