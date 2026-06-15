Член думского комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с ТАСС призвал военное руководство стран — участниц Североатлантического альянса отказаться от эскалационной риторики.

По мнению российского парламентария, вместо того чтобы угрожать Калининграду, натовским генералам следовало бы задуматься о судьбе собственных столиц в случае крупномасштабного вооружённого конфликта.

Поводом для такого заявления послужило недавнее интервью командующего военно-воздушными силами Германии Хольгера Нойманна британской газете The Telegraph. Немецкий генерал заявил, что в случае конфликта с Россией НАТО будет наносить удары по Калининграду и Кольскому полуострову, добавив, что Германия готова вступить в боестолкновение «уже сегодня ночью».

Комментируя эти слова, Колесник подчеркнул, что прежде чем делать подобные заявления — особенно персональные, — их авторам следует подумать о последствиях. И не только для собственной страны в целом, но и для своей столицы и личной судьбы.

Депутат призвал высокопоставленных военных быть более взвешенными в высказываниях, особенно учитывая серьёзность занимаемых ими должностей.

Колесник также напомнил, что угрозы в адрес Калининградской области звучат от западных политиков и военных далеко не впервые. Завершая свою мысль, парламентарий сделал жёсткое предупреждение: в случае крупного конфликта, по его убеждению, Берлина «просто не будет», причём это может произойти даже раньше, чем исчезнет Калининград.