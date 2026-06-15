Политолог указал на несостыковку в словах Зеленского о приглашении Путина на саммит G7

Доцент РЭУ имени Плеханова и военный политолог Александр Перенджиев заявил, что у Владимира Зеленского нет полномочий, чтобы звать президента России Владимира Путина на саммит «Большой семерки» (G7) во Францию. Об этом сообщает News.ru.

По словам Перенджиева, такие полномочия есть только у глав стран, которые входят в G7 — Украина же членом «Большой семерки» не является.

«Предложение Зеленского — это то же самое, как если вы собираете гостей, а они пригласили еще кого-то», — заявил он.

Перенджиев добавил, что само приглашение также выглядит странным, так как Россия тоже не является членом G7. Помимо этого, политолог заявил, что Путин «не должен вести себя как Зеленский», который постоянно встречается с лидерами стран Европы, потому что «у России есть достоинство».

«Как Путин приедет на саммит G7, если Россия не входит в этот состав? Если Зеленский ездит по встречам с европейскими лидерами, это же не значит, что представители РФ должны вести себя также. У нас есть достоинство. В конце концов существует такое понятие, как международный протокол. Зеленский пытается создать впечатление, что Путин не хочет договариваться. Но это выглядит наивно и даже глупо. Чистой воды это информационная провокация. При этом бестолковая и даже безграмотная. Сразу видно, что это рассчитано на людей, у которых мозги вообще не работают», — считает доцент.

Ранее Зеленский заявил, что предлагал Путину провести встречу на саммите «Большой семерки» во Франции. По его словам, Путин отказался.